Врач-сомнолог из клиники академика Ройтберга Максим Новиков поделился привычками, которые чаще всего мешают нам высыпаться.
По его словам, необходимо избегать постоянного недосыпа на протяжении продолжительного времени, так как недостаток сна может привести к гипертонии, набору веса и гормональным сбоям.
Ошибкой является попытка немедленно заставить себя заснуть. Врач объяснил, что плавное погружение в сон намного полезнее и эффективнее.
Важно определить свою индивидуальную норму сна. Знание собственной потребности в сне позволит разработать грамотный режим.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.