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Врач-сомнолог Новиков рассказал, какие привычки мешают вам высыпаться

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Здоровье

Врач-сомнолог из клиники академика Ройтберга Максим Новиков поделился привычками, которые чаще всего мешают нам высыпаться.

Врач-сомнолог Новиков рассказал, какие привычки мешают вам высыпаться
Фото: bed4you.com.ua

По его словам, необходимо избегать постоянного недосыпа на протяжении продолжительного времени, так как недостаток сна может привести к гипертонии, набору веса и гормональным сбоям.

Ошибкой является попытка немедленно заставить себя заснуть. Врач объяснил, что плавное погружение в сон намного полезнее и эффективнее.

Важно определить свою индивидуальную норму сна. Знание собственной потребности в сне позволит разработать грамотный режим.

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СРОЧНО: 7 «незаметных» вредных привычек, которые мешают вам высыпаться
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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