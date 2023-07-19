Врач-сомнолог Новиков рассказал, какие привычки мешают вам высыпаться

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-сомнолог из клиники академика Ройтберга Максим Новиков поделился привычками, которые чаще всего мешают нам высыпаться.

Фото: bed4you.com.ua

По его словам, необходимо избегать постоянного недосыпа на протяжении продолжительного времени, так как недостаток сна может привести к гипертонии, набору веса и гормональным сбоям.

Ошибкой является попытка немедленно заставить себя заснуть. Врач объяснил, что плавное погружение в сон намного полезнее и эффективнее.

Важно определить свою индивидуальную норму сна. Знание собственной потребности в сне позволит разработать грамотный режим.

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