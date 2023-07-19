Трехкратный чемпион Европы по плаванию Маннанов: Как плавание влияет на сон человека

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Трехкратный чемпион Европы по плаванию Эдуард Маннанов раскрыл, как плавание влияет на сон.

Фото: pixabay. com

"Во время плавания тело может естественным образом расслабиться после дня и подготовиться к отдыху и сну. Плавание может стать переходным моментом между активной фазой дня в рабочие часы и покоем и сном в свободное время", — рассказал спортсмен.

Также он отметил, что во время плавания человек тратит значительное количество энергии на преодоление сопротивления воды. В это время организм испытывает напряжение, голова очищается от мыслей, человек отвлекается от проблем, и тело готовится к состоянию сна.

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