Трехкратный чемпион Европы по плаванию Эдуард Маннанов раскрыл, как плавание влияет на сон.
"Во время плавания тело может естественным образом расслабиться после дня и подготовиться к отдыху и сну. Плавание может стать переходным моментом между активной фазой дня в рабочие часы и покоем и сном в свободное время", — рассказал спортсмен.
Также он отметил, что во время плавания человек тратит значительное количество энергии на преодоление сопротивления воды. В это время организм испытывает напряжение, голова очищается от мыслей, человек отвлекается от проблем, и тело готовится к состоянию сна.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.