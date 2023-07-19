Врач-диетолог Павличенко назвала продукты в которых больше всего клетчатки

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко, представитель АНО НИЦ "Здоровое питание", поделилась информацией о продуктах, содержащих больше всего клетчатки.

Фото: pixabay. com

"Овощи и фрукты являются важнейшим источником клетчатки или пищевых волокон. Под воздействием микробиома в кишечнике пищевые волокна превращаются в короткоцепочные жирные кислоты (КЦЖК), которые регулируют активность иммунных клеток организма", — пояснила Павличенко.

Кроме своего прямого влияния на иммунные процессы, эти кислоты оказывают противовоспалительное действие и активно способствуют профилактике хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкологические и сахарный диабет 2 типа.

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Продукты богатые клетчаткой. Полный список. Таблица.