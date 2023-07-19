Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач Матвеева: не допустить признаков деменции помогут обучение и развитие
Автор видео с ударом по объекту в Одессе принёс извинения перед украинской нацией и получил повестку
ВСУ с бронетехникой НАТО пошли в наступление у Орехова на Запорожском фронте и замерли
ВСУ разбиваются об "Отважных": бойцы РФ отбивают атаки на Краснолиманском направлении
Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский совершил колоссальную ошибку, украинцы должны потребовать его отставки
Страна.ua: во Львове прогремел сильный взрыв, но тревогу не объявляли
Экс-разведчик ВС США Риттер: США проиграют любую полномасштабную войну
Экс-советник Кучмы Соскин: удары ВС РФ добьют и без того нищую, разгромленную Украину
Виды фунгицидов: Использование фунгицидов в вашем саду

Врач-диетолог Павличенко назвала продукты в которых больше всего клетчатки

0:49
Здоровье

Врач-диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко, представитель АНО НИЦ "Здоровое питание", поделилась информацией о продуктах, содержащих больше всего клетчатки.

Врач-диетолог Павличенко назвала продукты в которых больше всего клетчатки
Фото: pixabay. com

"Овощи и фрукты являются важнейшим источником клетчатки или пищевых волокон. Под воздействием микробиома в кишечнике пищевые волокна превращаются в короткоцепочные жирные кислоты (КЦЖК), которые регулируют активность иммунных клеток организма", — пояснила Павличенко.

Кроме своего прямого влияния на иммунные процессы, эти кислоты оказывают противовоспалительное действие и активно способствуют профилактике хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкологические и сахарный диабет 2 типа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Продукты богатые клетчаткой. Полный список. Таблица.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
О языке исполнителей на фестивале Вайкуле в Юрмале высказался адвокат Добровинский

Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.

Адвокат Добровинский высказался о языке выступления артистов на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
РИА Новости: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл проблему в экономике
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл новую проблему
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится
Украинка вызвала скорую помощь в Москве, угрожая медикам НАТО и ракетным ударом
США действительно могут выйти из НАТО? Отвечает политолог Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова Крымский мост: защитить или построить новый? Андрей Николаев
Зубные импланты станут не нужны к 2030 году — учёные из Японии
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Последние материалы
Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский совершил колоссальную ошибку, украинцы должны потребовать его отставки
Страна.ua: во Львове прогремел сильный взрыв, но тревогу не объявляли
Экс-разведчик ВС США Риттер: США проиграют любую полномасштабную войну
Экс-советник Кучмы Соскин: удары ВС РФ добьют и без того нищую, разгромленную Украину
Bloomberg: бывший друг берёт США в заложники
Виды фунгицидов: Использование фунгицидов в вашем саду
Экс-разведчик ВС США Риттер: Киев хочет, чтобы весь мир совершил самоубийство ради спасения Украины
Бежать без оглядки: 3 признака нечестного автосалона
Садоводы и дачники ХМАО объясняют неурожай сглазом или посадкой "не по правилам"
Эксперты назвали черты характера, которые есть у долгожителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников