Долгожители имеют много общих черт, которые помогают им достичь столетнего возраста, рассказали медицинские эксперты Pravda.Ru.
Долгожители всегда находятся в хорошем настроении. Люди, способные видеть позитивные моменты даже в самых сложных ситуациях, живут на несколько лет дольше. Это подмечено многими учеными.
Важен отдых. Необходимо найти оптимальный способ, который позволит отключиться от работы на несколько часов в день и полностью расслабить мозг. Можно записаться в бассейн или сходить на прогулку в парк.
Получение новых знаний помогает мозгу оставаться молодым. Для этого не требуется получать второе высшее образование. Достаточно просто читать книги или смотреть сложные фильмы. Таким образом, ментальное старение будет замедлено.
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