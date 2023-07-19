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Эксперты назвали черты характера, которые есть у долгожителей

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Здоровье

Долгожители имеют много общих черт, которые помогают им достичь столетнего возраста, рассказали медицинские эксперты Pravda.Ru.

Эксперты назвали черты характера, которые есть у долгожителей
Фото: hub.theentertainerme. com/el/food-drink/september-2016-monthly-offers-the-entertainer-dubai?amp=1

Долгожители всегда находятся в хорошем настроении. Люди, способные видеть позитивные моменты даже в самых сложных ситуациях, живут на несколько лет дольше. Это подмечено многими учеными.

Важен отдых. Необходимо найти оптимальный способ, который позволит отключиться от работы на несколько часов в день и полностью расслабить мозг. Можно записаться в бассейн или сходить на прогулку в парк.

Получение новых знаний помогает мозгу оставаться молодым. Для этого не требуется получать второе высшее образование. Достаточно просто читать книги или смотреть сложные фильмы. Таким образом, ментальное старение будет замедлено.

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ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ВСЕХ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ РАСКРЫТ 👴🏻 7 принципов которыми пользуются все кому за 100 лет
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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