Super: Эти 7 овощей и фруктов нельзя есть на диете

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для достижения результатов при похудении необходимо сократить потребление жиров и сахаров. Эти продукты ограничивают потерю веса, поэтому они запрещены. Издание Super сообщает об этом.

Фото: pixabay.com

Например, при диете не рекомендуется употреблять картофель . Он содержит большое количество крахмала, который расщепляется до простых сахаров, и излишки углеводов превращаются в жир.

. Он содержит большое количество крахмала, который расщепляется до простых сахаров, и излишки углеводов превращаются в жир. Зеленый горошек богат белком. Можно заменить мясные блюда на бобовые, поэтому употребление зеленого горошка в больших количествах не рекомендуется.

богат белком. Можно заменить мясные блюда на бобовые, поэтому употребление зеленого горошка в больших количествах не рекомендуется. Морковная диета замедляет процесс сжигания жира. Она имеет высокий гликемический индекс, который вызывает скачки уровня инсулина.

замедляет процесс сжигания жира. Она имеет высокий гликемический индекс, который вызывает скачки уровня инсулина. На диете не рекомендуется употреблять экзотическое манго . Фрукт содержит большое количество сахара и оказывает негативное влияние на фигуру.

. Фрукт содержит большое количество сахара и оказывает негативное влияние на фигуру. Свойства кукурузы схожи с картофелем. Обычно считается, что свежие продукты более полезны, однако при диете лучше выбирать консервированную кукурузу, так как в ней содержится меньше калорий, чем в вареной.

схожи с картофелем. Обычно считается, что свежие продукты более полезны, однако при диете лучше выбирать консервированную кукурузу, так как в ней содержится меньше калорий, чем в вареной. Инжир в виде сублиматов содержит гораздо больше калорий, чем свежий. В 100 граммах свежего инжира содержится 16 граммов фруктозы. Следует употреблять его с осторожностью.

в виде сублиматов содержит гораздо больше калорий, чем свежий. В 100 граммах свежего инжира содержится 16 граммов фруктозы. Следует употреблять его с осторожностью. На голодный желудок не рекомендуется есть бананы. Желающим похудеть не стоит употреблять больше одного банана два-три раза в неделю, тем более не следует съедать несколько сразу в попытке заглушить голод.

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Можно ли растолстеть от фруктов и овощей?