Сайт Rsute рассказал о необычном явлении — аллергии на работу. Это психологическое состояние, при котором возникают характерные аллергические реакции без наличия физического аллергена, вызванное стрессом, связанным с рабочим процессом.
Отмечается, что причины аллергии на работу уходят глубоко в психику. Следовательно, важно изменить свое внутреннее состояние и отношение к происходящему.
Психологи делятся несколькими советами.
Во-первых, рекомендуется минимизировать контакт с людьми, которые вызывают сильное раздражение. Когда накапливается усталость, необходимо делать перерывы и отдыхать. Также стоит избегать создания враждебных отношений и поддерживать нормальные деловые отношения.
Если психологическое давление становится неизбежным, его можно снять с помощью медитативных и дыхательных практик. Простой способ — отключиться от происходящего и пересчитать до ста в уме.
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