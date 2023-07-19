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Врачи обнаружили необычное явление: Аллергия на работу

1:01
Здоровье

Сайт Rsute рассказал о необычном явлении — аллергии на работу. Это психологическое состояние, при котором возникают характерные аллергические реакции без наличия физического аллергена, вызванное стрессом, связанным с рабочим процессом.

Врачи обнаружили необычное явление: Аллергия на работу
Фото: freepik.com

Отмечается, что причины аллергии на работу уходят глубоко в психику. Следовательно, важно изменить свое внутреннее состояние и отношение к происходящему.

Психологи делятся несколькими советами.

Во-первых, рекомендуется минимизировать контакт с людьми, которые вызывают сильное раздражение. Когда накапливается усталость, необходимо делать перерывы и отдыхать. Также стоит избегать создания враждебных отношений и поддерживать нормальные деловые отношения.

Если психологическое давление становится неизбежным, его можно снять с помощью медитативных и дыхательных практик. Простой способ — отключиться от происходящего и пересчитать до ста в уме.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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