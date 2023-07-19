Трихолог Бавалия рассказала, почему нельзя пренебрегать мытьем волос

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Девушки все чаще решаются на необычные эксперименты, например, отказываются от мытья головы и делятся видеороликами об этом в интернете. Трихолог Акта Бавалия из Лондона предупреждает, что такая тенденция может быть опасной. Она опубликовала соответствующий ролик в своих социальных сетях.

Фото: http://wx3.sinaimg.cn/

Специалист объясняет, что при отказе от мытья головы кожа начинает потеть и покрываться отмершими клетками. Это вызывает не только неприятный запах, но и может привести к раздражению, шелушению, зуду и воспалению, как пояснила эксперт по волосам.

Трихолог настоятельно рекомендует не пренебрегать гигиеной и тщательно мыть волосы.

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