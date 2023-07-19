Трихолог Бавалия рассказала, почему нельзя пренебрегать мытьем волос

Девушки все чаще решаются на необычные эксперименты, например, отказываются от мытья головы и делятся видеороликами об этом в интернете. Трихолог Акта Бавалия из Лондона предупреждает, что такая тенденция может быть опасной. Она опубликовала соответствующий ролик в своих социальных сетях.
Специалист объясняет, что при отказе от мытья головы кожа начинает потеть и покрываться отмершими клетками. Это вызывает не только неприятный запах, но и может привести к раздражению, шелушению, зуду и воспалению, как пояснила эксперт по волосам.
Трихолог настоятельно рекомендует не пренебрегать гигиеной и тщательно мыть волосы.
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