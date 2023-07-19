Названы продукты, которые улучшат работу мозга

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует ряд продуктов, которые положительно влияют на работу мозга, утверждают медициеские эксперты Pravda.Ru.

Фото: Pravda.ru

Важно включить в рацион жирную рыбу, грецкие орехи и льняное масло, так как они богаты жирной кислотой омега-3. Также необходимо учитывать витамины группы В, которые можно найти, например, в печени, а витамин D содержится в яйцах и печени трески.

Магний, который помогает снять нервное напряжение, можно получить из моркови или шпината.

Для нормального функционирования мозга необходима клетчатка, которую можно найти в различных овощах. Также рекомендуется добавить в рацион антиоксиданты, которые защищают мозг от разрушений и помогают сохранить витамин С.

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