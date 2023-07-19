Врач-гастроэнтеролог Ломова рассказала, как правильно восстановить печень

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова поделилась сведениями о быстром восстановлении печени.

Фото: medico39.ru

"Злоупотребление алкоголем может привести к стеатозу, циррозу печени, развитию кардиомиопатии и даже онкологическим заболеваниям, включая рак печени. В начальных стадиях поражения печени, таких как стеатоз, печень можно быстро вернуть в нормальное состояние", — пояснила специалист.

Поэтому исключительно важно полностью исключить алкоголь из своего рациона.

Также следует обратить внимание на питание. Количество потребляемых калорий в рационе должно составлять не менее двух тысяч килокалорий в день, а потребление соли, консервированных продуктов, колбас, жирной, острой и жареной пищи должно быть минимальным.

В заключение врач отметила, что помочь восстановить функции печени также может правильный режим питья и физическая активность.

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