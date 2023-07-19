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Кандидат медицинских наук Михалева: Почему нужно исключить мясо из рациона

1:05
Здоровье

Детский эндокринолог, диетолог и кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, почему употребление мяса может быть вредным.

Кандидат медицинских наук Михалева: Почему нужно исключить мясо из рациона
Фото: Andrey Turusov/Russian Look

По ее словам, при заболеваниях почек с значительным снижением их функций мясо следует полностью исключить из рациона.

"Это касается хронической болезни почек 3-5 стадий. Поскольку мясо богато белком, а продукты распада белка выводятся через почки, то при нарушении их функции выведение этих продуктов может ухудшиться, что отразится на самочувствии", — пояснила врач.

Также отсутствие мяса будет полезным для аллергиков, особенно если их заболевание связано непосредственно с белком, содержащимся в нем.

Эндокринолог заключила, что снижение потребления мясных продуктов уменьшает риск развития онкологии и заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также атеросклероза сосудов при употреблении красного мяса, что, в свою очередь, связано с риском инсультов и инфарктов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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