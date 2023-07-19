Детский эндокринолог, диетолог и кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, почему употребление мяса может быть вредным.
По ее словам, при заболеваниях почек с значительным снижением их функций мясо следует полностью исключить из рациона.
"Это касается хронической болезни почек 3-5 стадий. Поскольку мясо богато белком, а продукты распада белка выводятся через почки, то при нарушении их функции выведение этих продуктов может ухудшиться, что отразится на самочувствии", — пояснила врач.
Также отсутствие мяса будет полезным для аллергиков, особенно если их заболевание связано непосредственно с белком, содержащимся в нем.
Эндокринолог заключила, что снижение потребления мясных продуктов уменьшает риск развития онкологии и заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также атеросклероза сосудов при употреблении красного мяса, что, в свою очередь, связано с риском инсультов и инфарктов.
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