Врач Валерия Румянцева рассказала о наиболее полезном времени суток для тренировок.
"Для женщин более эффективны утренние тренировки. Они не только помогают сжигать жир, но и нормализуют артериальное давление.
Конечно, это не означает, что вечерние тренировки запрещены. Они помогают повысить выносливость и прекрасно поднимают настроение", — пояснила специалист.
В случае, если мужчины желают снизить артериальное давление, им стоит тренироваться вечером. Вечерние тренировки также помогут им снизить уровень сахара в крови и достичь похудения.
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