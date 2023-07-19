Врач Валерия Румянцева рассказала о наиболее полезном времени суток для тренировок.

"Для женщин более эффективны утренние тренировки. Они не только помогают сжигать жир, но и нормализуют артериальное давление.

Конечно, это не означает, что вечерние тренировки запрещены. Они помогают повысить выносливость и прекрасно поднимают настроение", — пояснила специалист.