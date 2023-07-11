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Невролог Мошкина назвала способы, которые помогут уснуть в "тропические" ночи

1:10
Здоровье

Невролог, рефлексотерапевт Тюменского кардиоцентра Лилия Мошкина рассказала, как уснуть в "тропические ночи" и выспаться.

Невролог Мошкина назвала способы, которые помогут уснуть в "тропические" ночи
Фото: bed4you.com.ua

По словам специалиста, во многих регионах России сейчас установилась жаркая погода. Например, в Тюмени сейчас температура воздуха достигает до +38 градусов днём. Ночью столбики термометров достигают +20 и выше градусов. Такую ночную температуру называют "тропической". Об этом сообщает tmn.aif.ru.

При такой ночной температуре спать достаточно тяжело. Период "тропических ночей" характерен тем, что помимо тяжёлого сна у людей могут обостриться хронические заболевания. Чтобы улучшить сон в жаркую погоду, Мошкина рекомендует ограничить попадание тепла и света в дом снаружи. Для этого можно использовать плотные шторы, специальные пленки или экраны. Также нужно открывать окна на всю ночь, устроив сквозное проветривание. Большое количество воздуха поможет легче заснуть, заключила эксперт.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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