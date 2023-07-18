Ученые, проводя исследование, обнаружили, что глубокое дыхание может помочь стать счастливее всего за 5 минут.
Эффективность этого метода была подтверждена по результатам эксперимента, в котором приняли участие 108 добровольцев. Участники отметили значительное улучшение настроения и снижение уровня стресса.
Отмечается, что регулярное использование упражнений по глубокому дыханию способствует еще большей эффективности методики. Конкретные методы не указывались, поскольку испытуемые практиковали различные виды тренировок.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.