Ученые нашли способ стать счастливее за 5 минут

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые, проводя исследование, обнаружили, что глубокое дыхание может помочь стать счастливее всего за 5 минут.

Фото: https://tableforchange.com/

Эффективность этого метода была подтверждена по результатам эксперимента, в котором приняли участие 108 добровольцев. Участники отметили значительное улучшение настроения и снижение уровня стресса.

Отмечается, что регулярное использование упражнений по глубокому дыханию способствует еще большей эффективности методики. Конкретные методы не указывались, поскольку испытуемые практиковали различные виды тренировок.

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Как стать счастливым за 2 минуты! Самая сильная мотивация на счастье!