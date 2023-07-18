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Ученые нашли способ стать счастливее за 5 минут

0:37
Здоровье

Ученые, проводя исследование, обнаружили, что глубокое дыхание может помочь стать счастливее всего за 5 минут.

Ученые нашли способ стать счастливее за 5 минут
Фото: https://tableforchange.com/

Эффективность этого метода была подтверждена по результатам эксперимента, в котором приняли участие 108 добровольцев. Участники отметили значительное улучшение настроения и снижение уровня стресса.

Отмечается, что регулярное использование упражнений по глубокому дыханию способствует еще большей эффективности методики. Конкретные методы не указывались, поскольку испытуемые практиковали различные виды тренировок.

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Как стать счастливым за 2 минуты! Самая сильная мотивация на счастье!
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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