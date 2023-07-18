Психолог Дернов рассказал, почему мужчины сложнее переносят стресс

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Владимир Дернов подчеркнул важность понимания стресса и его влияния на человека. Он отметил, что стресс является психологическим и физическим расстройством, проявляющимся различными способами и приводящим к физическим, эмоциональным и когнитивным проблемам.

Фото: pixabay.com

По его словам, стресс часто встречается в нашей жизни и может быть вызван различными факторами. Рабочая среда, например, сжатые сроки, трудные коллеги или финансовые проблемы, могут стать достаточным стимулом для того, чтобы человек ощутил угнетение. С другой стороны, эмоциональные события в семье, обдумывание прошлых переживаний и многое другое также могут вызывать стресс.

Дернов добавил, что существует интересное явление, которое особенным образом влияет на мужчин в повседневной жизни, когда речь идет о переживании стресса. В связи с этим они могут испытывать большую трудность в управлении стрессом.

Широко распространено мнение, что мужчины всегда должны быть сильными, уметь сопротивляться и преодолевать любые испытания, бросаемые им жизнью. Однако такие ожидания могут привести к накоплению негативных эмоций и стресса, которыми им, возможно, не с кем поделиться.

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Как переносят стресс мужчины