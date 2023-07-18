Фитнес-тренер Милославский рассказал, как похудеть за месяц

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фитнес-тренер Станислав Милославский поделился советами о том, как достичь снижения веса в течение месяца.

Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/1876/4703/articles/shutterstock_1663683841_1000x.jpg?v=1633802055

Для этого необходимо контролировать количество потребляемых и сжигаемых калорий. Рацион питания должен включать больше фруктов, овощей и белковых продуктов, а углеводов следует употреблять в меньших количествах.

Милославский также отметил, что есть виды активности, которые помогают эффективнее сжигать лишние калории по сравнению с тренировками в фитнес-залах. Он признал

ходьбу,

прогулки на лыжах,

катание на коньках и сноубордах,

а также посещение батутных центров

более эффективными в этом плане.

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