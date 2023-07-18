Фитнес-тренер Станислав Милославский поделился советами о том, как достичь снижения веса в течение месяца.
Для этого необходимо контролировать количество потребляемых и сжигаемых калорий. Рацион питания должен включать больше фруктов, овощей и белковых продуктов, а углеводов следует употреблять в меньших количествах.
Милославский также отметил, что есть виды активности, которые помогают эффективнее сжигать лишние калории по сравнению с тренировками в фитнес-залах. Он признал
более эффективными в этом плане.
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