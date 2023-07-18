Энергетические напитки могут негативно сказываться на организме и вызывать сердечный инфаркт, рассказала врач-невролог Наталья Шиндряева из клинико-диагностического центра "К9".
"Такие напитки противопоказаны людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также беременным женщинам. Даже однократное употребление может вызвать
- аритмию,
- мигрень
- и инфаркт миокарда.
Энергетические напитки, подобно препаратам от бессонницы, могут вызвать зависимость", — говорит Шиндряева.
Медик также отметила, что из-за высокого содержания сахара такие напитки при регулярном употреблении могут привести к ожирению.
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