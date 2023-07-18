Офтальмолог Барышникова рассказала, как правильно носить очки

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Офтальмолог Дарья Барышникова опровергла распространенный миф о том, что людям нужен перерыв при ношении очков.

Фото: ютуб

По словам специалиста, ношение очков не приводит к атрофии мышц, а наоборот, отказ от них может вызвать сильное напряжение, сопровождаемое дополнительными неприятными симптомами.

"Если игнорировать постоянное ношение очков или использовать их лишь периодически, возникает риск ухудшения состояния зрительных функций. У детей может проявиться косоглазие, нарушение бинокулярного зрения и ухудшение зрения. Поэтому в таких случаях очки снимаются только на время сна", — объяснила офтальмолог.

Что касается взрослых пациентов, то в этом случае очки следует использовать только по необходимости.

"У людей после 40 лет наблюдается снижение зрения вблизи при чтении, рукоделии и работе на близких расстояниях, это называется "пресбиопия". В таких случаях назначаются очки, но только для выполнения указанной зрительной нагрузки, поскольку при взгляде на дальние расстояния зрение без очков будет лучше. Вот почему наши мамы и бабушки, например, при вышивании смотрят вдаль поверх очков или сдвигают их на нос", — заключила врач.

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Как правильно носить очки?