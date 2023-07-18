Врач Мухина рассказала, как "побороть" двойной подбородок

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Упражнения для укрепления мышц шеи являются отличным способом уменьшить и даже устранить появление двойного подбородка, заявила диетолог Мария Мухина.

Фото: youtube.com

По словам эксперта, для достижения стойких результатов по уменьшению второго подбородка необходимо регулярно выполнять упражнения, направленные на мышцы шеи и спины, в течение двух-трех месяцев. Это связано с тем, что чрезмерное внутреннее изгибание шеи, известное как лордоз, может способствовать накоплению жировых отложений, визуально создавая второй подбородок.

Если речь идет о потере жира в области лица и достижении более стройного вида, одной из лучших стратегий является снижение потребления калорий. Для этого эксперт рекомендует придерживаться низкокалорийной диеты в течение двух-трех недель, ограничивая потребление калорий до 900 в день.

Вместо высококалорийных продуктов следует выбирать более здоровые альтернативы, которые легче усваиваются. Например, вместо майонеза в салате можно использовать лимонный сок, который содержит меньше жира и калорий, но помогает усилить вкус.

Вместо картофельного пюре рекомендуется приготовить пюре из корня сельдерея. Рис можно заменить на низкокалорийную киноа, а изделия из муки — на отрубные лепешки.

Необходимо избегать употребления таких продуктов и напитков, как алкоголь, чай, кофе и соль. Известно, что эти вещества приводят к задержке нежелательного веса воды в организме, что может привести к появлению отеков под глазами и брылей. Для поддержания здоровой и сияющей кожи рекомендуется включить в рацион печень трески в объеме одной чайной ложки в день.

Этот продукт является источником жирорастворимых витаминов группы А, Е и D. Кроме того, для усиления эффекта рекомендуется использовать дермароллер и делать самомассаж лица. Однако перед проведением процедуры желательно нанести на кожу жиросжигающий лосьон с липолитиком.

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Как Убрать ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК - Быстрое ПОХУДЕНИЕ в ЛИЦЕ