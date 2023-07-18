Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, какие продукты содержат вещества, обладающие антимикробным или бактериостатическим действием.
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Лук и чеснок содержат аллицин и фитонциды, которые обладают противобактериальным и противовирусным эффектом. Можно просто вдыхать запах рубленого лука или чеснока, который также обладает антибактериальным эффектом, не обязательно их употреблять.
Имбирь проявил свою эффективность в лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, воспалительных и инфекционных заболеваний, включая сальмонеллез и листериоз.
Хрен способствует борьбе с бактериями. Он содержит большое количество лизоцима и оливкового эфирного масла. Хрен помогает при лечении заболеваний верхних дыхательных путей.
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