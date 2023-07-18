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Врач-диетолог Макиша назвала три лучших природных антибиотика

Здоровье

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, какие продукты содержат вещества, обладающие антимикробным или бактериостатическим действием. 

Врач-диетолог Макиша назвала три лучших природных антибиотика
Фото: pixabay.com
  • Лук и чеснок содержат аллицин и фитонциды, которые обладают противобактериальным и противовирусным эффектом. Можно просто вдыхать запах рубленого лука или чеснока, который также обладает антибактериальным эффектом, не обязательно их употреблять.
  • Имбирь проявил свою эффективность в лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, воспалительных и инфекционных заболеваний, включая сальмонеллез и листериоз.
  • Хрен способствует борьбе с бактериями. Он содержит большое количество лизоцима и оливкового эфирного масла. Хрен помогает при лечении заболеваний верхних дыхательных путей.

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14 Cамых Сильных Природных Антибиотиков (Устраняют бактерии из организма).
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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