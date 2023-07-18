Доктор Мясников рассказал, что шоколад можно даже худеющим

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл пользу шоколада. Он объяснил, что шоколад является природным антидепрессантом, так как содержит вещества, стимулирующие выработку серотонина и окситоцина.

Фото: allchoco.com

"Мы часто ограничиваем себя в употреблении сладкого, думая о калориях… У меня для вас хорошая новость! Здоровое питание не может обойтись без шоколада. Шоколад входит в список семи обязательных продуктов по мнению ряда медицинских ассоциаций. Какао-бобы действительно являются настоящим волшебным лекарством!" — заявил врач.

Кроме того, Мясников подчеркнул, что шоколад входит в диету, способствующую профилактике болезни Альцгеймера. Рекомендуется употреблять по одному кусочку темного шоколада.

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Как есть шоколад и худеть?