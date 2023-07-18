Диетолог Соломатина рассказала, кому противопоказан чеснок

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В чесноке содержится множество полезных свойств, однако он не может быть единственным средством борьбы с простудой.

Фото: 77.rospotrebnadzor.ru

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что чеснок не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Я рекомендую употреблять не более одного зубчика сырого чеснока в день. Тем не менее, некоторым людям следует полностью исключить этот продукт из своего рациона. Например, тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Эфирные масла могут раздражать слизистые оболочки кишечника и вызывать обострение", — говорит диетолог.

Для тех, у кого нет проблем со здоровьем, чеснок можно употреблять в качестве профилактики простуды. Он способствует разжижению крови и содержит множество витаминов.

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