Врач-эндокринолог Калинчев: заболевания щитовидной железы никак себя не проявляют

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О заболеваниях щитовидной железы корреспондент Pravda.Ru поговорил с врачом-эндокринологом, нутрициологом, диетологом Алексеем Калинчевым. К сожалению, однозначно понять, что есть проблемы с важным органом, практически невозможно, так как на проблемы могут указывать неспецифические признаки, которые проявляются при многих заболеваниях организма человека.

Фото: кадр из видео

"Когда вспоминают щитовидную железу, то обычно имеют в виду три заболевания/состояния: гипотиреоз, тиреотоксикоз и рак. Никаких характерных клинических проявлений нет ни у одного из этих заболеваний", — констатирует эндокринолог.

Гипотиреоз может проявляться склонностью к накоплению лишнего жира, слабостью, сонливостью. Поэтому при таких симптомах любой врач первым делом назначит анализ для его исключения, отмечает Калинчев. Не стоит паниковать, так как гипотиреоз лечится достаточно просто: надо принимать препараты и контролировать его уровень по ТТГ.

Тиреотоксикоз — это избыток тироксина. В анализе крови в данном случае ТТГ будет около нуля. Проявляется заболевание учащённым сердцебиением, потливостью, нервозностью, плохим сном, приступами жара, тремором. Врач обращает внимание, что схожая симптоматика может быть и при массе других заболеваний.

Что касается рака щитовидной железы, то клинически он вообще никак не проявляется. Диагностировать его можно только во время УЗИ. Калинчев призывает не бояться данного заболевания, так как этот вид рака доброкачественный, с очень хорошими прогнозами и выживаемостью практически 100%, заключил специалист.

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