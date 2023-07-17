Эксперт Роспотребнадзора Антипова рассказала, кому вреден чай с лимоном

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай с лимоном является излюбленным напитком многих людей, а многие врачи советуют пить воду с этим цитрусовым по утрам, поскольку она обладает полезными свойствами.

Фото: pixabay.com

Такой напиток обеспечивает организм отличным энергетическим ресурсом и стимулирует работу органов и систем. Однако есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить.

Как пояснила эксперт Роспотребнадзора Екатерина Антипова, такая комбинация может быть вредной для некоторых людей.

Речь идет о тех, кто страдает от желчнокаменной болезни, гастрита, язвы желудка и изжоги. Им лучше отказаться от таких напитков.

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Любите чай с лимоном? 🍋 Никогда не добавляйте лимон в горячий чай!