Чай с лимоном является излюбленным напитком многих людей, а многие врачи советуют пить воду с этим цитрусовым по утрам, поскольку она обладает полезными свойствами.
Такой напиток обеспечивает организм отличным энергетическим ресурсом и стимулирует работу органов и систем. Однако есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить.
Как пояснила эксперт Роспотребнадзора Екатерина Антипова, такая комбинация может быть вредной для некоторых людей.
Речь идет о тех, кто страдает от желчнокаменной болезни, гастрита, язвы желудка и изжоги. Им лучше отказаться от таких напитков.
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