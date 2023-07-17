Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы, Антонина Стародубова развенчала миф о том, что острые специи помогают похудеть.
"К сожалению, существует довольно распространенное заблуждение о том, что добавление большого количества острых приправ и специй в пищу может как-то способствовать снижению веса. На самом деле это может лишь помочь поддерживать нормальную массу тела и метаболизм.
С медицинской точки зрения также следует помнить, что употребление острой пищи может вызывать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов", — заявила эксперт.
Диетолог отметила, что включение специй в рацион диеты допустимо. Они помогают сократить использование соли при приготовлении пищи. Например, красный перец чили положительно влияет на метаболизм.
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