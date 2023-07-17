Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы, Антонина Стародубова развенчала миф о том, что острые специи помогают похудеть.

"К сожалению, существует довольно распространенное заблуждение о том, что добавление большого количества острых приправ и специй в пищу может как-то способствовать снижению веса. На самом деле это может лишь помочь поддерживать нормальную массу тела и метаболизм.

С медицинской точки зрения также следует помнить, что употребление острой пищи может вызывать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов", — заявила эксперт.