Врач-терапевт Давидян рассказал о вреде низкокалорийного майонеза

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заправлять салаты обезжиренным майонезом не рекомендуется, по мнению врача-терапевта, специалиста в области интегративной анти-эйдж медицины из Лайф Мед Центра, Ованеса Давидяна.

Фото: youtube.com

По его словам, низкое содержание жира в таком продукте компенсируется высоким содержанием углеводов, которые превращаются в сахар и могут быть также вредными для организма.

"Самое важное! Если вы приправите салат "низкокалорийным чем-то", то съедите его в три раза больше. И что? Ведь легкий соус? Заправляйте обычным майонезом, но соблюдайте меру!" — утверждает Давидян.

Врач рекомендует приготовление майонеза в домашних условиях из качественного оливкового масла или масла авокадо.

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