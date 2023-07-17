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Врач-кардиолог Баргута назвала симптомы высокого холестерина в крови

0:54
Здоровье

Врач-кардиолог Раеда Баргута поделилась информацией о признаках высокого уровня холестерина.

Врач-кардиолог Баргута назвала симптомы высокого холестерина в крови
Фото: pixabay.com

Первым симптомом являются маленькие желтые пятна, которые появляются в уголках глаз. Это называется ксантелазма. Эти мягкие безболезненные наросты представляют собой отложения холестерина. С течением времени они могут изменять размеры и начинать увеличиваться.

Одышка также является симптомом повышенного холестерина. Чаще всего этим страдают женщины и пожилые люди. Если вы заметили, что вам стало трудно дышать, обратитесь к врачу.

Специалист также отметила, что стоит обратить внимание, если ваша талия стала похожа на спасательный круг. Особенно если висцеральный жир появился быстро, несмотря на отсутствие изменений в вашем обычном образе жизни.

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ПРИЗНАКИ ПОВЫШЕННОГО ХОЛЕСТЕРИНА
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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