Врач-кардиолог Баргута назвала симптомы высокого холестерина в крови

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Раеда Баргута поделилась информацией о признаках высокого уровня холестерина.

Фото: pixabay.com

Первым симптомом являются маленькие желтые пятна, которые появляются в уголках глаз. Это называется ксантелазма. Эти мягкие безболезненные наросты представляют собой отложения холестерина. С течением времени они могут изменять размеры и начинать увеличиваться.

Одышка также является симптомом повышенного холестерина. Чаще всего этим страдают женщины и пожилые люди. Если вы заметили, что вам стало трудно дышать, обратитесь к врачу.

Специалист также отметила, что стоит обратить внимание, если ваша талия стала похожа на спасательный круг. Особенно если висцеральный жир появился быстро, несмотря на отсутствие изменений в вашем обычном образе жизни.

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ПРИЗНАКИ ПОВЫШЕННОГО ХОЛЕСТЕРИНА