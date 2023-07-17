Врач-кардиолог Раеда Баргута поделилась информацией о признаках высокого уровня холестерина.
Первым симптомом являются маленькие желтые пятна, которые появляются в уголках глаз. Это называется ксантелазма. Эти мягкие безболезненные наросты представляют собой отложения холестерина. С течением времени они могут изменять размеры и начинать увеличиваться.
Одышка также является симптомом повышенного холестерина. Чаще всего этим страдают женщины и пожилые люди. Если вы заметили, что вам стало трудно дышать, обратитесь к врачу.
Специалист также отметила, что стоит обратить внимание, если ваша талия стала похожа на спасательный круг. Особенно если висцеральный жир появился быстро, несмотря на отсутствие изменений в вашем обычном образе жизни.
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