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Диетолог Королёва назвала продукты, которые "ломают" сердечно-сосудистую систему

1:30
Здоровье

Одной из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний является злоупотребление вредной пищей. Об этом сообщила врач-диетолог Маргарита Королёва.

Диетолог Королёва назвала продукты, которые "ломают" сердечно-сосудистую систему
Фото: https://assets.metrolatam.com/

Переработанные продукты, сахар и алкоголь в рационе человека провоцируют набор лишнего веса, в результате чего увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а также формируется ишемическая болезнь сердца.

Сахар представляет из себя главную пищевую опасность. Фруктоза попадает в печень и превращается в холестерин. Повышается уровень триглицеридов, меняется формула крови, происходит системное воспаление, сообщила диетолог.

Также следует отказаться от переработанных продуктов питания, поскольку в них содержатся трансжиры.

"Трансжиры — это длинные молекулы, которые не метаболизируются в организме, накапливаются и приводят к поломкам сосудистой системы", — объяснила Королёва в беседе с Общественной Службой Новостей.

Злоупотребление алкогольными напитками снижает уровень минеральных веществ в организме и нарушает обмен веществ. Показатели белка повышаются, что негативно отражается на целостности сосудов, предупредила специалист.

"Для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний, сосудистых катастроф и патологий вроде сосудистых наслоений, употребление вышеперечисленных продуктов следует минимизировать либо исключить", — отметила эксперт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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