Гастроэнтеролог Неруллина предупредила граждан РФ, что кетодиета может навредить здоровью человека

Желая похудеть, люди всё чаще обращают своё внимание не на правильное питание, а на диеты, которые активно пропагандируют блогеры в социальных сетях, не зная, что они могут нанести серьёзный урон здоровью.

Фото: Fotodom. ru

Гастроэнтеролог Алла Неруллина рассказала, что популярная сейчас кетодиета может быть опасной для человека. Безуглеводное питание вызывает судороги, запоры, мочекаменную болезнь, а у женщин — аменорею (сбой менструального цикла).

Также специалист рассказал Life.ru, что такие способы похудения, как метод подсчёта калорий, низкоуглеводная и питьевая диета, монодиета не являются рекомендованными.

"При подборе диеты необходимо опираться на врождённую конституцию тела, обмен веществ, состояние здоровья и, самое главное, обратиться к врачу-диетологу или гастроэнтерологу. Врач поможет выбрать оптимальный курс диеты, которая принесёт вам только пользу", — заключила Неруллина.

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