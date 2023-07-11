Желая похудеть, люди всё чаще обращают своё внимание не на правильное питание, а на диеты, которые активно пропагандируют блогеры в социальных сетях, не зная, что они могут нанести серьёзный урон здоровью.
Гастроэнтеролог Алла Неруллина рассказала, что популярная сейчас кетодиета может быть опасной для человека. Безуглеводное питание вызывает судороги, запоры, мочекаменную болезнь, а у женщин — аменорею (сбой менструального цикла).
Также специалист рассказал Life.ru, что такие способы похудения, как метод подсчёта калорий, низкоуглеводная и питьевая диета, монодиета не являются рекомендованными.
"При подборе диеты необходимо опираться на врождённую конституцию тела, обмен веществ, состояние здоровья и, самое главное, обратиться к врачу-диетологу или гастроэнтерологу. Врач поможет выбрать оптимальный курс диеты, которая принесёт вам только пользу", — заключила Неруллина.
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