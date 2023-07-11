Учёный Чумаков назвал возможным лечение рака с помощью коронавируса

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкологические заболевания теоретически можно лечить с помощью COVID-19. Об этом заявил российский вирусолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.

Фото: vn-med.ru

Он обратил внимание на улучшение состояния людей, страдающих от рака, после перенесённого коронавируса. Как пояснил специалист, многие из них сообщали о заметной нормализации самочувствия. По его словам, учёные давно знают, что вирусы способны бороться с опухолевыми клетками.

Для применения COVID-19 в качестве препарата против рака необходимо "полностью удалить его инфекционность", подчеркнул Чумаков в интервью медицинскому журналисту Ольге Копыловой, опубликованном в Telegram-канале "Посоветуйте, доктор!".

Он добавил, что вместо COVID-19 для борьбы с онкологией можно использовать менее опасные вирусы. Например, энтеровирусы уже применяются в этих целях, уточнил эксперт.

Ранее онколог Андрей Каприн проинформировал, что опасения по поводу способности коронавируса провоцировать рак пока не подтверждаются на практике.

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