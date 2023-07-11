"РГ": академик Драпкина назвала необычные признаки анемии

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, академик РАН Оксана Драпкина рассказала, по каким простым и необычным признакам можно заподозрить у себя недостаток железа. Специалист перечислила их в своём Telegram-канале, пишет "Российская газета".

Фото: Fotodom. ru

По словам доктора, обратиться к врачу и пройти обследование необходимо, если человеку вдруг начали нравиться запахи бензина, ацетона, лака, красок и выхлопных газов.

Изменение вкусовых пристрастий также является частым признаком дефицита железа, добавила врач. Это может быть желание погрызть мел, глину, уголь, съесть песок или сырые крупы, заключила она.

Ранее гастроэнтеролог Илья Невзоров заявил, что анемию может вызвать дефицит витамина В12.

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