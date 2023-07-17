Врач и телеведущий Мясников рассказал о главной пользе тёмного шоколада

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе темного шоколада, который не только приятен на вкус, но и обладает полезными антиоксидантами.

Фото: pixabay.com

"Шоколад должен быть темным, с содержанием какао не менее 70%. Кусочек такой "правильной" плитки или небольшая чашка горячего шоколада в день принесут организму не только удовольствие, но и реальную пользу!" — пояснил специалист в своем Telegram-канале.

Врач отметил, что молочный шоколад не приносит такой же пользы. Этот продукт является вредным из-за высокого содержания добавленного сахара, трансжиров, наполнителей, усилителей вкуса и консервантов.

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