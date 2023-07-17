Почему нельзя пить кофе утром: рассказываем о причинах

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе — это утренняя традиция миллионов людей по всему миру. Каждый день мы просыпаемся и готовим чашку теплого напитка, чтобы зарядиться энергией и быть готовыми к новому дню. Но насколько он полезен?

Фото: corp.wtcmoscow.ru

Когда мы просыпаемся утром, в нашем организме происходит всплеск кортизола — гормона, который играет важную роль в регуляции уровня стресса. Пик выделения этого гормона приходится на 30 минут после пробуждения, а затем его активность начинает снижаться. Кортизол также влияет на циркадные ритмы, контролируя нашу желаемую активность и состояние бодрствования.

Употребление кофеина может вызвать прилив энергии в организме — это часто оживляет и дает дополнительный толчок. Однако если кофеин употребляется в тот момент, когда уровень кортизола уже достаточно высок, организм может подавить естественный прилив энергии и заменить его искусственным, который является менее сильным.

Циркадные ритмы организма управляют выделением кортизола, естественного гормона, который помогает справиться со стрессом. Обычно его уровень наиболее высок между 6 и 10 утра, а затем снова между 12 и 14 часами дня. Поэтому лучшее время для употребления кофеина — с 10 утра до 12 или с 14 до 17 часов. После этого времени его употребление становится рискованным, так как кофеин может негативно сказываться на сне.

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Почему нельзя пить кофе на голодный желудок