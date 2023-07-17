Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ярослав Нилов считает, что все собаки должны быть в наморднике на выгуле
Скотт Риттер рассказал, когда ВСУ потерпят окончательное поражение
НАК опубликовал новое видео последствий теракта на Крымском мосту
МК: Таисия Повалий заговорила по-украински за кулисами "Славянского базара” в Белоруссии
Александр Буйнов рассказал о вероятности возвращения Аллы Пугачёвой в Россию: "У неё здесь армия поклонников"
В Челябинской области задержали пенсионера, который развращал собственную внучку
Германия требует от России продлить зерновую сделку на длительный срок
Таксисты не хотят закупать отечественные автомобили по причине их невысокой надёжности
Могут ли растения учиться?

Кондитер Дюран назвал самые вредные добавки к сладкому

0:58
Здоровье

Кондитер Дмитрий Дюран рассказал о наиболее вредных добавках в кондитерских изделиях, которые чаще всего содержатся в прослойке.

Кондитер Дюран назвал самые вредные добавки к сладкому
Фото: pixabay.com

Одной из особенно вредных начинок в вафлях является сливочная, так как современные рецепты предусматривают использование пальмового масла, красителей и консервантов.

Еще одной опасной добавкой является заварной крем, обладающий коротким сроком годности, что увеличивает риск отравления.

Также стоит быть осторожными с сметанным кремом, который многие считают безобидным. На самом деле, данная смесь жиров и сахара может негативно сказываться на здоровье.

Наконец, практически любая начинка в конфетах представляет опасность, поскольку она обладает повышенной калорийностью и высоким содержанием сахара. Быстрое и частое потребление конфет приводит к резкому увеличению уровня сахара в крови.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Эти Опасные Сладости Могут Вас Убить! Топ 50
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Врач назвал первый тревожный признак густой крови

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.

Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Когда ждать Залужного в Крыму? Две версии неадекватного поведения генерала Любовь Степушова Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Последние материалы
Военный эксперт Литовкин рассказал, как защитить Крым от атак ВСУ
Учёные ответили на вопрос, сколько в мире муравьёв
Моргенштерн* обжаловал в суде штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
Экс-советник Пентагона Макгрегор признался, что опасается эскалации на Украине Вашингтоном
Прилепин назвал "славной вестью" инициативу вооружить Росгвардию тяжёлой военной техникой
ВСУ намерены использовать танки M1A1FEP в ходе очередной попытки наступления
Глава военной администрации Синегубов сообщил об эвакуации детей из девяти населённых пунктов Харьковской области
Эндокринолог Филиппова рассказала, какой майонез полезен
Прекращение зерновой сделки: удар придётся по ЕС, Китаю и Турции
Психолог рассказала, как разобраться в стрессе с помощью сновидений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников