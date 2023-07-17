Кондитер Дмитрий Дюран рассказал о наиболее вредных добавках в кондитерских изделиях, которые чаще всего содержатся в прослойке.
Одной из особенно вредных начинок в вафлях является сливочная, так как современные рецепты предусматривают использование пальмового масла, красителей и консервантов.
Еще одной опасной добавкой является заварной крем, обладающий коротким сроком годности, что увеличивает риск отравления.
Также стоит быть осторожными с сметанным кремом, который многие считают безобидным. На самом деле, данная смесь жиров и сахара может негативно сказываться на здоровье.
Наконец, практически любая начинка в конфетах представляет опасность, поскольку она обладает повышенной калорийностью и высоким содержанием сахара. Быстрое и частое потребление конфет приводит к резкому увеличению уровня сахара в крови.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.