Кондитер Дюран назвал самые вредные добавки к сладкому

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кондитер Дмитрий Дюран рассказал о наиболее вредных добавках в кондитерских изделиях, которые чаще всего содержатся в прослойке.

Фото: pixabay.com

Одной из особенно вредных начинок в вафлях является сливочная, так как современные рецепты предусматривают использование пальмового масла, красителей и консервантов.

Еще одной опасной добавкой является заварной крем, обладающий коротким сроком годности, что увеличивает риск отравления.

Также стоит быть осторожными с сметанным кремом, который многие считают безобидным. На самом деле, данная смесь жиров и сахара может негативно сказываться на здоровье.

Наконец, практически любая начинка в конфетах представляет опасность, поскольку она обладает повышенной калорийностью и высоким содержанием сахара. Быстрое и частое потребление конфет приводит к резкому увеличению уровня сахара в крови.

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