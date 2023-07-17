Эндокринолог Филиппова рассказала, какой майонез полезен

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопреки распространенному мнению, майонез может быть полезным для организма и не оказывать негативного влияния на фигуру, подтверждает эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Фото: youtube.com

Многие считают майонез вредным, но в основном его опасность связана с высокой калорийностью и содержанием жиров.

Однако майонез, изготовленный из натуральных ингредиентов и имеющий ограниченный срок годности, может быть полезным для здоровья. При употреблении майонеза вместе с салатами и овощами вы получаете необходимые витамины и минералы, такие как витамины Е и F, которые важны для здоровья кожи, волос и ногтей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как МАЙОНЕЗ Нас медленно убивает !?