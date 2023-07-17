Вопреки распространенному мнению, майонез может быть полезным для организма и не оказывать негативного влияния на фигуру, подтверждает эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.
Многие считают майонез вредным, но в основном его опасность связана с высокой калорийностью и содержанием жиров.
Однако майонез, изготовленный из натуральных ингредиентов и имеющий ограниченный срок годности, может быть полезным для здоровья. При употреблении майонеза вместе с салатами и овощами вы получаете необходимые витамины и минералы, такие как витамины Е и F, которые важны для здоровья кожи, волос и ногтей.
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