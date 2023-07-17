Ученые из США, как сообщается на sciencedirect. com, считают, что правильное употребление кофе может способствовать продлению жизни.
После проведения метаанализа различных исследований о кофе был сделан важный вывод, который поразил ученых.
Согласно данным, употребление 3 чашек черного кофе в день может увеличить среднюю продолжительность жизни обычного человека на 3,4% или примерно на 2-3 года.
Важно отметить, что такое количество кофе следует употреблять только при отсутствии медицинских противопоказаний.
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