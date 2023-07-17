Кофе для продолжительности жизни: учёные назвали норму

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из США, как сообщается на sciencedirect. com, считают, что правильное употребление кофе может способствовать продлению жизни.

Фото: inosmi.ru

После проведения метаанализа различных исследований о кофе был сделан важный вывод, который поразил ученых.

Согласно данным, употребление 3 чашек черного кофе в день может увеличить среднюю продолжительность жизни обычного человека на 3,4% или примерно на 2-3 года.

Важно отметить, что такое количество кофе следует употреблять только при отсутствии медицинских противопоказаний.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сколько КОФЕ в ДЕНЬ можно пить? Официальная и неофициальная версии ответа ))