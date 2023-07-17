Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Володин объяснил, в каком случае Россия согласится на продление зерновой сделки
Пшеница стремительно подорожала на фоне заявления Москвы о прекращении зерновой сделки
Политолог Брутер рассказал, почему Турции выгодно расширение НАТО
Сын Плющенко и Рудковской сыграет Д’Артаньяна в новом ремейке “Трёх мушкетёров”
МК: капитан Гундаров предположил, почему не сработала защита Крымского моста от терактов
5 способов сохранить тепло в саду
Жители Волгограда жгли имущество должников по заказам из Telegram
Офицеры России: в Крыму нацисты ударили подло в спину
ЧП в детском саду Серова: девочка выпила растворитель

Кофе для продолжительности жизни: учёные назвали норму

0:39
Здоровье

Ученые из США, как сообщается на sciencedirect. com, считают, что правильное употребление кофе может способствовать продлению жизни.

Кофе для продолжительности жизни: учёные назвали норму
Фото: inosmi.ru

После проведения метаанализа различных исследований о кофе был сделан важный вывод, который поразил ученых.

Согласно данным, употребление 3 чашек черного кофе в день может увеличить среднюю продолжительность жизни обычного человека на 3,4% или примерно на 2-3 года.

Важно отметить, что такое количество кофе следует употреблять только при отсутствии медицинских противопоказаний.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сколько КОФЕ в ДЕНЬ можно пить? Официальная и неофициальная версии ответа ))
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Врач назвал первый тревожный признак густой крови

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.

Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Когда ждать Залужного в Крыму? Две версии неадекватного поведения генерала Любовь Степушова Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ
Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"
Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"
Последние материалы
Жители Волгограда жгли имущество должников по заказам из Telegram
Офицеры России: в Крыму нацисты ударили подло в спину
ЧП в детском саду Серова: девочка выпила растворитель
Макаревич*, Брежнева и Верка Сердючка выступят на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Роспотребнадзор: в Башкирии зафиксирован рост заболеваемости корью
Марков объяснил, почему Эрдоган больше не заинтересован в продлении зерновой сделки
Гинеколог Уланкина рассказала, в чём главное отличие ЭКО от ИКСИ
Советник врио главы ДНР Гагин: для удара по Крымскому мосту использовался зерновой коридор
МК: Клинцевич объяснил, почему подводные дроны ВСУ смогли достать до Крымского моста
Искавшая работу омичка потеряла 440 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников