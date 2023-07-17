Врач-стоматолог Никита Жабин неожиданно заявил, что несоблюдение правил гигиены может привести к возникновению некоторых видов рака.
"Последние исследования подтверждают, что рак полости рта может возникать из-за недостаточного ухода за зубами и деснами. Онкологические заболевания обычно обнаруживаются уже на поздних стадиях, что снижает шансы пациента на выздоровление.
Поэтому важно не только регулярно чистить зубы, использовать зубную нить и устные полоскания, но также регулярно посещать стоматолога, который может своевременно выявить заболевание", — утверждает Жабин.
Также отмечается, что пренебрежение нормами интимной гигиены может приводить к раку шейки матки у женщин и агрессивной форме онкологии половых органов у мужчин.
Таким образом, подчеркивается важность соблюдения правил гигиены для предотвращения возникновения раковых заболеваний и своевременного обращения к врачу для профилактического осмотра и обнаружения возможных проблем.
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