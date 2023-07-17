Врач-диетолог Пономарёва назвала три продукта, которые повышают давление

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарёва указывает на продукты, которые особенно способствуют повышению кровяного давления и поэтому не рекомендуются гипертоникам.

Фото: pixabay.com

"Сосиски, бекон и ветчина могут представлять опасность для людей с высоким давлением. Эти три продукта содержат большое количество соли, поэтому следует стараться избегать их употребления.

Исследования показывают, что обработанное красное мясо может повысить кровяное давление на 17 процентов", — утверждает Пономарёва.

Медик отмечает, что избыток воды в организме является одной из причин повышенного давления, а соль способствует задержке воды.

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Продукты повышающие давление