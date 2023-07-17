Диетолог Соломатина рассказала, какая гречка поможет похудеть

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заявление диетолога Елены Соломатиной гласит, что зеленая гречка содержит больше питательных веществ и в целом является более полезной, по сравнению с темной гречкой.

Фото: pixabay.com

"Она идеально произрастает без применения пестицидов, поэтому ее смело можно назвать органической", — утверждает Соломатина.

Медик отмечает, что такая гречка не подвергается термической обработке, что позволяет сохранить большее количество микро- и макроэлементов, делая ее экологически чистым продуктом.

Зеленую гречку можно употреблять всем, особенно людям с сахарным диабетом, и она ценится выше, чем овсянка.

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