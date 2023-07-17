Заявление диетолога Елены Соломатиной гласит, что зеленая гречка содержит больше питательных веществ и в целом является более полезной, по сравнению с темной гречкой.
"Она идеально произрастает без применения пестицидов, поэтому ее смело можно назвать органической", — утверждает Соломатина.
Медик отмечает, что такая гречка не подвергается термической обработке, что позволяет сохранить большее количество микро- и макроэлементов, делая ее экологически чистым продуктом.
Зеленую гречку можно употреблять всем, особенно людям с сахарным диабетом, и она ценится выше, чем овсянка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.