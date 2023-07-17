Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
СКР: туристку в Красноярском крае убило молнией
Mash: Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники
Спикер ГУР Украины Андрей Юсов назвал Крымский мост излишней конструкцией
МК: родственник погибшей супружеской пары рассказал о хлопке и погасшем свете на Крымском мосту
Растения умеют кричать, утверждают учёные
Джейк Салливан: после присоединения Украины к НАТО начнётся война с Россией, США к этому не готовы
"Звезда": железнодорожное движение в сторону Крымского моста возобновили
Сладков: по логике ждём какого-то масштабного ответа на ЧП на Крымском мосту
 Украинская разведка прокомментировала происшествие на Крымском мосту

Диетолог Соломатина рассказала, какая гречка поможет похудеть

0:41
Здоровье

Заявление диетолога Елены Соломатиной гласит, что зеленая гречка содержит больше питательных веществ и в целом является более полезной, по сравнению с темной гречкой.

Диетолог Соломатина рассказала, какая гречка поможет похудеть
Фото: pixabay.com

"Она идеально произрастает без применения пестицидов, поэтому ее смело можно назвать органической", — утверждает Соломатина.

Медик отмечает, что такая гречка не подвергается термической обработке, что позволяет сохранить большее количество микро- и макроэлементов, делая ее экологически чистым продуктом.

Зеленую гречку можно употреблять всем, особенно людям с сахарным диабетом, и она ценится выше, чем овсянка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Всё, что нужно знать о гречке? / Полезные свойства гречки, и как их сохранить при готовке
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Врач назвал первый тревожный признак густой крови

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.

Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой
Baza: как минимум два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"
Путин сообщил о зеркальном ответе на применение кассетных снарядов боевиками ВСУ
Гудвин задал неудобные вопросы о ЧВК "Вагнер"
Гудвин задал неудобные вопросы о ЧВК "Вагнер"
Последние материалы
"Звезда": железнодорожное движение в сторону Крымского моста возобновили
Сладков: по логике ждём какого-то масштабного ответа на ЧП на Крымском мосту
 Украинская разведка прокомментировала происшествие на Крымском мосту
Командующий Сухопутными войсками ВСУ накануне ЧП на Крымском мосту написал, что готовится "колыбельная"
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
РЖД: поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по расписанию
Guardian: Зеленского расстроила сделка НАТО с Эрдоганом по поводу принятия Швеции в альянс
Как вырастить клубнику и защитить ее от слизней
Вячеслав Гладков: после взрыва на Крымском мосту погибли белгородцы
Аксёнов: движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту будет возобновлено утром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников