Психолог Гузель Сафина поделилась приемами, которые помогут справиться с тревогой. Эти практики помогут восстановить внутреннее спокойствие:
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Обряд сожжения. На листе бумаги следует записать все свои внутренние беспокойства. Можно нарисовать свои страхи и тревоги, а затем сжечь бумагу.
Дыхание животом. Для этой практики необходимо научиться дышать не грудью, а именно животом. При диафрагмальном дыхании тело насыщается кислородом, а тревога уходит.
Заземление. Существует несколько способов выполнения этой техники. Например, последовательно трясти всем телом, начиная с шеи, рук, туловища и ниже.
Якорение. Различные предметы в доме могут напоминать о радостных моментах — якоря. Чтобы снять тревогу, можно держать их в руках и погрузиться в приятные воспоминания.
Фокусировка. Отличный способ при панических атаках. Необходимо сосредоточить внимание на деталях предметов вокруг. Затем обратить внимание на свои ощущения. Уделите этой практике пять-десять минут, и спокойствие вернется.
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