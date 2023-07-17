Психолог Сафина назвала 5 техник, которые помогут справиться со стрессом

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Гузель Сафина поделилась приемами, которые помогут справиться с тревогой. Эти практики помогут восстановить внутреннее спокойствие:

Фото: pixabay.com

Обряд сожжения . На листе бумаги следует записать все свои внутренние беспокойства. Можно нарисовать свои страхи и тревоги, а затем сжечь бумагу.

. На листе бумаги следует записать все свои внутренние беспокойства. Можно нарисовать свои страхи и тревоги, а затем сжечь бумагу. Дыхание животом . Для этой практики необходимо научиться дышать не грудью, а именно животом. При диафрагмальном дыхании тело насыщается кислородом, а тревога уходит.

. Для этой практики необходимо научиться дышать не грудью, а именно животом. При диафрагмальном дыхании тело насыщается кислородом, а тревога уходит. Заземление . Существует несколько способов выполнения этой техники. Например, последовательно трясти всем телом, начиная с шеи, рук, туловища и ниже.

. Существует несколько способов выполнения этой техники. Например, последовательно трясти всем телом, начиная с шеи, рук, туловища и ниже. Якорение . Различные предметы в доме могут напоминать о радостных моментах — якоря. Чтобы снять тревогу, можно держать их в руках и погрузиться в приятные воспоминания.

. Различные предметы в доме могут напоминать о радостных моментах — якоря. Чтобы снять тревогу, можно держать их в руках и погрузиться в приятные воспоминания. Фокусировка. Отличный способ при панических атаках. Необходимо сосредоточить внимание на деталях предметов вокруг. Затем обратить внимание на свои ощущения. Уделите этой практике пять-десять минут, и спокойствие вернется.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КАК ИЗБЕЖАТЬ СТРЕССА В ЖИЗНИ | 5 вещей которые помогают справиться со стрессом