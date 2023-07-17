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Психолог Сафина назвала 5 техник, которые помогут справиться со стрессом

1:15
Здоровье

Психолог Гузель Сафина поделилась приемами, которые помогут справиться с тревогой. Эти практики помогут восстановить внутреннее спокойствие:

Психолог Сафина назвала 5 техник, которые помогут справиться со стрессом
Фото: pixabay.com
  • Обряд сожжения. На листе бумаги следует записать все свои внутренние беспокойства. Можно нарисовать свои страхи и тревоги, а затем сжечь бумагу.
  • Дыхание животом. Для этой практики необходимо научиться дышать не грудью, а именно животом. При диафрагмальном дыхании тело насыщается кислородом, а тревога уходит.
  • Заземление. Существует несколько способов выполнения этой техники. Например, последовательно трясти всем телом, начиная с шеи, рук, туловища и ниже.
  • Якорение. Различные предметы в доме могут напоминать о радостных моментах — якоря. Чтобы снять тревогу, можно держать их в руках и погрузиться в приятные воспоминания.
  • Фокусировка. Отличный способ при панических атаках. Необходимо сосредоточить внимание на деталях предметов вокруг. Затем обратить внимание на свои ощущения. Уделите этой практике пять-десять минут, и спокойствие вернется.

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КАК ИЗБЕЖАТЬ СТРЕССА В ЖИЗНИ | 5 вещей которые помогают справиться со стрессом
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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