Курение электронных сигарет, обычных сигарет, сигар, кальянов и других аналогичных продуктов может нанести серьезный вред бронхам и дыхательной системе. Кардиолог и терапевт Сергей Васильев объяснил, что курение может ухудшить симптомы гриппа и простуды, а также усилить их тяжесть.
Согласно врачу, легочная система кислородного обмена — это очень сложный и взаимозависимый процесс, включающий регулирование проходимости бронхов, выделение слизи клетками и ресничками эпителия, которые удаляют даже самые маленькие частицы, такие как пыль. Курение может ослабить каждую из этих систем, что приводит к различным нарушениям общей дыхательной способности.
Более того, дым оказывает значительно негативное воздействие на реснички эпителия дыхательной системы, что приводит к множеству нежелательных последствий. Дым повреждает мышцы, выстилающие дыхательные пути легких и бронхов, что приводит к ослаблению или полному прекращению выделения мокроты. А это уже приводит к накоплению опасных аэрозолей и загрязняющих веществ, способных вызвать воспаление.
Васильев отмечает, что никотин, содержащийся в курительных смесях, является одной из основных причин спазма бронхов — сужения дыхательных путей. Это вызывает одышку и удушье из-за снижения кислородного обмена в легких. Длительное курение особенно вредно, поскольку оно может снизить защитный иммунитет, что повышает риск инфекций.
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