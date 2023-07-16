Кардиолог Васильев рассказал, почему нельзя курить при простуде

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Курение электронных сигарет, обычных сигарет, сигар, кальянов и других аналогичных продуктов может нанести серьезный вред бронхам и дыхательной системе. Кардиолог и терапевт Сергей Васильев объяснил, что курение может ухудшить симптомы гриппа и простуды, а также усилить их тяжесть.

Фото: https://www.deccanherald.com/

Согласно врачу, легочная система кислородного обмена — это очень сложный и взаимозависимый процесс, включающий регулирование проходимости бронхов, выделение слизи клетками и ресничками эпителия, которые удаляют даже самые маленькие частицы, такие как пыль. Курение может ослабить каждую из этих систем, что приводит к различным нарушениям общей дыхательной способности.

Более того, дым оказывает значительно негативное воздействие на реснички эпителия дыхательной системы, что приводит к множеству нежелательных последствий. Дым повреждает мышцы, выстилающие дыхательные пути легких и бронхов, что приводит к ослаблению или полному прекращению выделения мокроты. А это уже приводит к накоплению опасных аэрозолей и загрязняющих веществ, способных вызвать воспаление.

Васильев отмечает, что никотин, содержащийся в курительных смесях, является одной из основных причин спазма бронхов — сужения дыхательных путей. Это вызывает одышку и удушье из-за снижения кислородного обмена в легких. Длительное курение особенно вредно, поскольку оно может снизить защитный иммунитет, что повышает риск инфекций.

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