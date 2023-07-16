Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Как вырастить самую вкусную кукурузу, которую вы когда-либо пробовали
Открыта возможность путешествия во времени через кротовые норы
Россия пообещала Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине
Доказано, что эмбрионы "крадут" питательные вещества у матери
Районированные растения не всегда являются лучшим выбором для садов
"Севастополь" выиграл дебютный матч в российской лиге
Магуайр лишён капитанской повязки "Манчестер Юнайтед"
В Долине Смерти побит рекорд зафиксированной температуры
Найдено лекарство для людей с трудноизлечимой депрессией

Кардиолог Васильев рассказал, почему нельзя курить при простуде

1:37
Здоровье

Курение электронных сигарет, обычных сигарет, сигар, кальянов и других аналогичных продуктов может нанести серьезный вред бронхам и дыхательной системе. Кардиолог и терапевт Сергей Васильев объяснил, что курение может ухудшить симптомы гриппа и простуды, а также усилить их тяжесть.

Кардиолог Васильев рассказал, почему нельзя курить при простуде
Фото: https://www.deccanherald.com/

Согласно врачу, легочная система кислородного обмена — это очень сложный и взаимозависимый процесс, включающий регулирование проходимости бронхов, выделение слизи клетками и ресничками эпителия, которые удаляют даже самые маленькие частицы, такие как пыль. Курение может ослабить каждую из этих систем, что приводит к различным нарушениям общей дыхательной способности.

Более того, дым оказывает значительно негативное воздействие на реснички эпителия дыхательной системы, что приводит к множеству нежелательных последствий. Дым повреждает мышцы, выстилающие дыхательные пути легких и бронхов, что приводит к ослаблению или полному прекращению выделения мокроты. А это уже приводит к накоплению опасных аэрозолей и загрязняющих веществ, способных вызвать воспаление.

Васильев отмечает, что никотин, содержащийся в курительных смесях, является одной из основных причин спазма бронхов — сужения дыхательных путей. Это вызывает одышку и удушье из-за снижения кислородного обмена в легких. Длительное курение особенно вредно, поскольку оно может снизить защитный иммунитет, что повышает риск инфекций.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Резкий отказ от курения: последствия ► Почему нельзя внезапно бросать курить?🚬
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Врач назвал первый тревожный признак густой крови

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.

Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой
РИА Новости: страны забирают золото из западных хранилищ из-за санкций против РФ
Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ
Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"
Путин сообщил о зеркальном ответе на применение кассетных снарядов боевиками ВСУ
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Залужный пообещал взять Крым и убивать русских, сколько надо. Почему он стал неадекватен?
Гудвин задал неудобные вопросы о ЧВК "Вагнер"
Быстро привела себя в форму: как сейчас выглядит актриса Ирина Рахманова
Быстро привела себя в форму: как сейчас выглядит актриса Ирина Рахманова
Последние материалы
Как вырастить самую вкусную кукурузу, которую вы когда-либо пробовали
Кардиолог Васильев рассказал, почему нельзя курить при простуде
Открыта возможность путешествия во времени через кротовые норы
Россия пообещала Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине
Доказано, что эмбрионы "крадут" питательные вещества у матери
Районированные растения не всегда являются лучшим выбором для садов
"Севастополь" выиграл дебютный матч в российской лиге
Магуайр лишён капитанской повязки "Манчестер Юнайтед"
В Долине Смерти побит рекорд зафиксированной температуры
Найдено лекарство для людей с трудноизлечимой депрессией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников