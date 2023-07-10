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Наркодоклад Китая: торговцам - расстрел, наркоманам - лечение

2:05
Здоровье

Китайские власти плотно и очень жестоко занимаются борьбой с наркотиками - это принципиальный вопрос после двух опиумных войн, навязанных им «цивилизованным» Западом.

Наркодоклад Китая: торговцам - расстрел, наркоманам - лечение
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

В своё время даже неудачи в войнах с японцами списывали на наркозависимость китайских солдат. С тех пор китайское правительство уделяет этому вопросу особое внимания, и общество в значительной степени оздоровилось, сообщает "Шенсяо".  

В ежегодном докладе-отчёте по борьбе с наркотиками, называемом в стране "Наркодокладом" власти заявили, что "их принципами борьбы с наркотиками являются такие инициативы, как «Очистка источника и перекрытие потока», а также «Движение ста дней».

Специальные службы постоянно мониторят уровень употребления наркотиков в отдельных местностях и городах - и отмечают, что показатели "минимальны за последние десять лет".

В основном наркотики поступают из «Золотого треугольника» - это Таиланд, Мьянма и Лаос, а марихуана — из Северной Америки. Такие заказы делаются через сеть и социальные платформы, а для оплаты используются виртуальные деньги и игровые валюты.

До места такие заказы доходят при помощи организаций по транспортировке либо почтовыми посылками, внутригородской курьерской доставкой, "закладками" и другими способами, когда обе стороны сделки не видят друг друга.

Меры по борьбе с наркотиками действительно суровые, зарегистрировано 449 видов наркотиков и психотропных веществ, которые подлежат контролю. И этот список постоянно растёт, так как новые лекарства появляются постоянно. 

  • Наказания за сбыт крупных партий весьма суровые - смертная казнь или длительные сроки заключения.
  • Сами наркоманы при этом от уголовной ответственности, как правило, освобождаются. Их принудительно лечат в специальных учреждениях и долго реабилитируют под контролем властей. 

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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