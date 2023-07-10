Врач-кардиолог Грант Шехян назвал четыре ошибки, которые превращают полезные каши в яд

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями требуется особое питание. Крупы являются обязательными блюдами, которые следует есть ежедневно. Главное — готовить каши правильно.

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Часто мы превращаем самые полезные крупы во вредную еду. Кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян рассказал в беседе с "Доктором Питером", чего следует избегать при приготовлении каши.

Использование сливочного масла

Врач указал, что крупы полезны при условии, что мы не добавляем вредные продукты для улучшения их вкусовых качеств.

"К сожалению, существует культура готовки каш, при которой они приправляются сливочным маслом, зажаркой. В результате они становятся гораздо менее полезными", — отметил специалист.

По словам врача, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями правильная каша должна быть без сливочного масла. В этом случае происходит обратный выход холестерина из бляшек, которые образуются на стенках сосудов.

"Бляшки уменьшаются в объёме, а сосуды восстанавливаются. В крайнем случае можно добавить немного растительного масла, хотя это тоже не очень полезно", — предупреждает врач.

Соление каши

Шехян подчеркнул, что еда уже содержит достаточное количество натрия и хлора. Избыточное потребление соли провоцирует задержку жидкости и развитие гипертонии. Чтобы каша не была совсем безвкусной, можно приправить её кунжутом или зеленью.

Использование каши в качестве гарнира

Обычно крупы дополняются мясными продуктами, такими как жареные котлеты или куски жирного мяса. Каши могут быть самостоятельным блюдом на завтрак, обед и ужин.

"Рекомендация для правильного питания проста: уменьшить потребление жареного и жирного, а увеличить количество блюд, приготовленных на пару", — советует врач.

Варка каши вместо замачивания

В результате термической обработки круп они теряют многие полезные вещества и белки. Поэтому врач рекомендует не варить каши.

"Например, гречку можно заваривать кипятком или залить кефиром, предпочтительно обезжиренным, если есть проблемы с сердцем", — указал специалист.

Такая методика питания представляет собой своеобразное возвращение к истокам. Веками человек отдалился от своих природных пищевых привычек. Однако вкус некоторых каш без варки может быть неоднозначным и зависит от предпочтений каждого.

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Самая вкусная гречневая каша без варки