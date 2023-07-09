Семейный врач, терапевт Алина Красикова рассказала, откуда берётся сибирская язва и как предотвратить заражение. Об этом пишет "Российская газета".
"Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis и относящееся к острым и особо опасным инфекциям", — отметила доктор.
Передаваться инфекция может при контакте с заражёнными животными или их тканями. Переносчиками сибирской язвы чаще всего являются грызуны, особенно кролики и мыши. Также могут заболеть домашние животные, включая собак и кошек, добавила специалист.
По её словам, в зоне риска находятся люди, работа которых связана с контактом с заражёнными животными, например, охотники, лесорубы и ветеринары.
Формы сибирской язвы существуют различные, в том числе кожная (самая распространённая), лёгочная (самая быстропрогрессирующая), желудочно-кишечная и сепсис. Форма заболевания зависит от способа заражения и пути проникновения бактерий в организм, объяснила собеседник издания.
Бактерии сибирской язвы могут проникнуть в тело человека через открытые раны, трещины на ладонях и царапины. Лечение болезни антибиотиками важно начать как можно раньше после появления симптомов, чтобы предотвратить распространение инфекции. Если заболевание не лечить, оно может привести к серьёзным осложнениям и даже смертельному исходу, рассказала Красикова.
Терапевт также посоветовала в качестве профилактики сибирской язвы избегать контакта с дикими животными, использовать на природе репелленты от комаров, регулярно мыть руки с мылом после контакта с животными или при работе на улице, следить за состоянием здоровья домашних животных и при необходимости обращаться к ветеринару.
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