Врач-эндокринолог Гуреева рассказала россиянам, как избавиться от жира на животе

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появление жира на животе связано с поглощением организмом калорий больше, чем он тратит. Это может иметь негативное воздействие на здоровье. Однако цельнозерновые продукты могут помочь справиться с жиром на животе. Об этом сообщила врач-эндокринолог Антонина Гуреева в беседе с "МедикФорумом".

Фото: thevoicemag.ru

"Никоим образом не следует полностью исключать углеводы из рациона в попытке похудеть в области живота, потому что они могут оказывать положительное влияние на накопление жира. Это подтверждается новым исследованием", — рассказывает специалист.

Для исследования были проанализирована информация о здоровье более 3000 человек. Собранные данные охватывали несколько лет, а средний возраст участников составлял около 55 лет.

Сложные углеводы содержатся в натуральной и непереработанной еде. К ней относятся цельнозерновые продукты, бобовые, овощи и фрукты. Они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и другими важными питательными веществами. Благодаря своей сложной структуре эта еда переваривается медленно, что способствует более стабильному уровню сахара в крови и длительному обеспечению организма энергией.

"Плохие углеводы, известные также как простые углеводы, содержатся в рафинированных и переработанных продуктах. Эти углеводы быстро перевариваются и вызывают резкий скачок уровня сахара в крови", — сообщила Гуреева.

Употребление сложных углеводов поможет "растопить" жир на животе.

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Как избавиться от жира на животе?