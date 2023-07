Язык 64-летнего гражданина США позеленел и покрылся волосами

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В одной из клиник США мужчина в возрасте 64 лет обратился с жалобами на изменение цвета языка. В его медицинской истории значились длительное курение и недавний приём антибиотиков для лечения пародонтальной инфекции. Специалист назначил мужчине клиндамицин.

Фото: pixabay.com

При осмотре врачи обнаружили удлинённые нитевидные сосочки на спинке языка и зелёное окрашивание, но других изменений не было выявлено. Курс флуконазола для лечения возможного кандидоза полости рта не принёс результатов. Врачи поставили диагноз "волосатый язык". Этот случай описан в журнале The New England Journal of Medicine.

Волосатый язык — это состояние, при котором сосочки на языке увеличиваются и удлиняются без злокачественных изменений. Их цвет изменяется. Чаще всего наблюдается чёрный волосатый язык, но также возможны коричневое, желтое и зелёное окрашивания.

Факторы риска включают курение, обезвоживание, недостаточную гигиену полости рта и применение антимикробных препаратов. В данном случае врачи рекомендовали пациенту тщательно чистить поверхность языка зубной щёткой четыре раза в день и прекратить курение. Через полгода внешний его вид восстановился к нормальному, несмотря на то, что пациент не отказался от вредной привычки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как правильно принимать антибиотики