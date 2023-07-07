Daily Mail: в Австралии женщина похудела на 51 килограмм, отказавшись от вредных привычек

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жительница Австралии Хейли Дункан похудела на 51 килограмм, отказавшись от вредных привычек.

Фото: thevoicemag.ru

30-летняя женщина сильно набрала в весе после рождения двух сыновей. Стресс после родов Дункан пыталась снять курением и поеданием еды навынос. Но вредные привычки лишь усугубляли ситуацию, и она стала весить 105 килограммов.

Чтобы изменить свою жизнь и стать примером для сыновей, женщина начала правильно питаться и записалась в тренажёрный зал.

Хейли бросила курить, начала готовить дома и уделяла всё своё свободное время кардио- и силовым тренировкам. Данная стратегия помогла Дункан сбросить 51 килограмм, пишет Daily Mail.

Теперь женщина начинает свой день с протеинового коктейля и каши, обедает греческим йогуртом, сыром и салатом из зелени, а ужинает не позже семи часов вечера.

При этом питание своих сыновей Дункан никак не ограничивает. Она позволяет им есть фастфуд, шоколад и конфеты, но принципиально не покупает домой сладкие соки и газированные напитки.

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