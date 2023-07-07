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Психиатр-нарколог Холдин предупредил жителей Подмосковья об опасности купания в пьяном состоянии

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Здоровье

Отдыхая на берегу водоёмов, некоторые россияне предпочитают распивать горячительные напитки. Купание в пьяном виде может закончится трагедией, предупредил лавный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Психиатр-нарколог Холдин предупредил жителей Подмосковья об опасности купания в пьяном состоянии
Фото: https://images.theconversation.com/

"В состоянии алкогольного опьянения человек неадекватно оценивает свои силы. Во время плавания все рефлексы притупляются, чувство страха за собственное здоровье и жизнь пропадает. Всё это может привести к утоплению", — приводят слова Холдина "Вести Подмосковья".

Во время купания в пьяном состоянии вероятен большой перепад температур в теле человека, из-за чего сосуды резко снижаются. Это может привести к мгновенной смерти прямо в воде. Поэтому совмещать купание в водоёмах и распитие алкоголя недопустимо, заключил специалист.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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