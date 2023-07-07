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Хирург-онколог Коржиков развеял мифы о раке: баня, солнце и сладкое можно и даже нужно

2:51
Здоровье

Онкологическим пациентам многие врачи ставят много ограничений на дальнейшую жизнь. К ним относятся отказ от сладкого, бани, горячей ванны, загара и другие запреты. Хирург-онколог высшей категории, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков развеял мифы и рассказал корреспонденту Pravda.Ru, что можно, а что нельзя людям, которые проходят лечение от рака или уже вошли в ремиссию.

Хирург-онколог Коржиков развеял мифы о раке: баня, солнце и сладкое можно и даже нужно
Фото: pixabay.com

Посещение бани

Доктор рекомендует не отказываться от парения, но с некоторыми ограничениями, ведь это великолепная санитарно-гигиеническая процедура.

"Чтобы избежать в бани агрессивных событий, надо пользоваться определенными установками. Они таковы. В бане есть нагревательный элемент, который является источником инфракрасного излучения. Поэтому ограничить себя нужно расстоянием, то есть близко к каменице не находиться, а находиться как можно дальше от неё", — сказал Коржиков.

Кроме того, необходимо помнить о времени нахождения в парилке. Когда кожа сработала и выступил пот, этого достаточно, пора выходить. Сидеть там онкологическим пациентам 30-40 минут не нужно.

Прогулки под палящим солнцем и загар

Выходить на улицу надо обязательно и как можно чаще, говорит онколог. Но есть свои правила, которые уберегут от рецидива. Если пациент живёт в мегаполисе, где вокруг асфальт и высотки, то прогулки лучше перенести на раннее утро или вечер.

"Москва, закатанная в асфальт и бетон и застроенная многоэтажками, раскаляется в течение дня. А любое нагретое тело излучает инфракрасный спектр света. Инфракрасное излучение является онкогенным фактором", — предупреждает Коржиков.

В маленьких городах совершенно другое дело: время пребывания на улице может быть продлено. Но всё зависит от температуры воздуха, при 30 градусах жары в фазу активного солнца лучше не гулять. Что касается загара, то солнечные ванны лучше принимать до 9-10 утра.

Отказ от сладкого

От сладкого отказываться Коржиков не рекомендует.

"Давайте тогда от белой смерти сахарной перейдем к белой смерти солевой. Должно быть полноценное питание. Глюкоза человеку нужна. Без нее никуда. Кто-то любит сахар — да на здоровье. Самое простое правило: все должно быть в меру. В избытке вредно всё: и солнце, и соль, и сахар, и вода, и кислород. В избытке все они вредны. А когда порционно, в красивых дозах, то все это только на пользу", — заключил специалист.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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