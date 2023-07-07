Психиатр-нарколог РФ Пшембаев предупредил россиян об опасности лечения простуды алкоголем

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди старой закалки во время простуды предпочитают лечиться рюмкой водки с перцем. А некоторые и вовсе совмещают алкоголь с приёмом медикаментов. Чем это чревато рассказал психиатр-нарколог Сергей Пшембаев.

Фото: ya.ru

Специалист отмечает, что даже незначительная доза спиртных напитков вредит здоровью: поражается слизистая ЖКТ, нарушаются функции поджелудочной железы и печени, повышается нагрузка на сердце и сосуды.

"На фоне приёма лекарственных препаратов негативный эффект этанола усиливается многократно. Такое сочетание значительно ослабляет иммунную систему, а также может привести к возникновению тяжёлых осложнений и нарушению функций всех систем организма", — сказал Пшембаев в беседе с "Лентой.ру".

Медикаменты же, которые принимаются одновременно с алкоголем, в основной массе перестают работать и не оказывают нужный лечебный эффект. Особенно опасно сочетание спиртных напитков с антибиотиками. Данная комбинация может вызвать токсическое поражение печени, что опасно не только для здоровья, но и для жизни, заключил врач.

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