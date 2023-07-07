Блюда с лисичками вредны для пациентов, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта, предупредила нутрициолог Жанна Тиханычева.
Как сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта, лисички очень долго перевариваются, вызывая ощущение дискомфорта.
"Несмотря на множество полезных свойств, это достаточно тяжёлый продукт", — уточнила специалист.
Она добавила, что сочетание лисичек и жареной картошки негативно сказывается на работе желудка и кишечника. По её словам, грибы следует использовать для приготовления супа или брускетты.
В день нельзя употреблять свыше 100 граммов лисичек, пояснила Тиханычева. Нутрициолог также призвала не есть их сырыми во избежание попадания паразитов и частичек земли в организм.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что грибной суп способен замедлять процессы старения.
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